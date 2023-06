Festa Scudetto Napoli: programma, ospiti e orari dell’evento allo stadio Maradona

Qual è il programma della festa scudetto del Napoli in programma stasera, 4 giugno 2023, allo stadio Diego Armando Maradona? L’evento prenderà il via alle ore 21, dopo la partita contro la Sampdoria. Si comincerà con la consegna della Coppa dello scudetto e delle medaglie alla squadra azzurra, per poi proseguire con la festa di musica e spettacolo al Maradona ideata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

La Festa partirà, come detto, alle ore 21,00 e proseguirà fino alle 24,00 e sarà condotta da Stefano De Martino. Ci saranno i maxi-schermi anche allo Stadio, montati sulla pista di atletica, per agevolare la visione anche agli spettatori dei settori dell’anello inferiore, in questo caso gli schermi saranno installati prima della partita.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Che tempo che fa, ha rivelato alcuni dettagli. “Sarà la festa in cui ci sarà la premiazione dello Scudetto – ha detto il patròn azzurro – con la coppa. Ci sarà Stefano De Martino con la sua capacità. Andremo su Rai 2 alle 21,02, poi andremo avanti fino a mezzanotte con tanti cantanti e tanti interventi. Uno stadio è sempre molto complicato, non è un teatro”.

Il regista dello show sarà Stefano Vicario, noto regista televisivo, che ha diretto tante fiction e trasmissioni di successo. Mistero sugli ospiti che però saranno certamente dei grandi tifosi del Napoli. In città si parla quindi di Gigi D’Alessio, Clementino, Nino D’Angelo e tanti altri.

Maxi schermi

La festa scudetto del Napoli sarà visibile anche in diverse pizze della città campana grazie a dei maxi-schermi. Di questi, 4 saranno nella città di Napoli, tra i quali in piazza Municipio, mentre è ancora in forse il maxi-schermo in piazza del Plebiscito che potrebbe essere occupata dallo smontaggio del palco del concerto di Gigi D’Alessio. I restanti 10 nelle città della provincia. Di seguito l’elenco:

Piazza Municipio

Piazza Mercato

Piazza Scampia

Piazza Bagnoli

Piazza del Plebiscito (in forse)

Maxi-schermi nell’area metropolitana di Napoli