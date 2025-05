Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in diretta tv e in streaming? L’orario e il canale della diretta

Il Napoli festeggia oggi, 26 maggio 2025, la vittoria del suo quarto scudetto. Una grande festa che ha travolto in queste giornate la città, per rendere omaggio alla squadra guidata da Antonio Conte per un sogno chiamato tricolore, conquistato all’ultima giornata. Si tratta del secondo scudetto in tre anni per gli azzurri. Oggi è prevista nel pomeriggio la sfilata deie giocatori e dello staff lungo le vie del lungomare con il pullman scoperto. Una grande occasione per ricevere l’abbraccio di tutti i tifosi. Ma a che ora e dove vedere in tv e in streaming la festa scudetto del Napoli? Quale il percorso in città? Ecco tutte le informazioni.

In tv e orario

La squadra azzurra sfilerà nella giornata di oggi, 26 maggio, in città a bordo del pullman scoperto, con centinaia di migliaia di tifosi attesi in strada a celebrare il trionfo di Antonio Conte e dei suoi uomini. La festa inizierà a partire dalle ore 15:30 a Napoli, con la parata che partirà dal lungomare di Mergellina e terminerà a Piazza Vittoria. Sarà possibile seguire la diretta su Rai 2, in chiaro, per tutto il pomeriggio. Sul pullman anche Stefano De Martino. Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta con i collegamenti dei loro inviati su Sky Sport 24.

Festa Scudetto del Napoli streaming live

Sarà possibile seguire la festa scudetto del Napoli questo pomeriggio su Rai Play e sui siti dei principali giornali on line che seguiranno l’evento, oltre che ovviamente sui canali social ufficiali della squadra.

Percorso

Ma qual è il percorso della sfilata del pullman scoperto? La parata si snoderà lungo un tragitto di circa 2,5 chilometri, da Molo Luise fino a Piazza Vittoria, passando per via Caracciolo, sul lato della pista ciclabile. I due bus a due piani, con il piano superiore scoperto, viaggeranno all’interno di un corridoio protetto da alte transenne anti-scavalco, per garantire la sicurezza di squadra e spettatori. Lungo il percorso è prevista la presenza di circa 90mila persone, ma sul lungomare si stima un’affluenza complessiva di oltre 200mila tifosi. Per chi non riuscirà ad avvicinarsi, saranno disponibili quattro maxi-schermi in punti strategici: Piazza Sannazaro, via Partenope (altezza ex sede Universitaria Partenope), Largo Sermoneta, Piazza San Pasquale.