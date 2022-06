Alla festa per il Monza in serie A c’era anche il comico Aldo Baglio: scatta il coro “Ajeje Brazorf”. Il video

L’intera città di Monza nelle scorse ore ha festeggiato la salita in Serie A della sua squadra. A festeggiare i giocatori, promossi per la prima volta nel massimo campionato di calcio italiano in 110 anni di storia, c’era anche Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. L’attore comico ha improvvisato uno show in strada, gettandosi sul cofano di un’auto di passaggio tra l’esultanza dei tifosi. Che, come allo stadio, hanno fatto partire il coro “Ajeje Brazorf”, l’iconico personaggio interpretato da Aldo in numerosi spettacoli e gag del gruppo e in film come Tre uomini e una gamba.