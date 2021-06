Federico Chiesa incanta anche dopo la partita: con le tv straniere sfoggia un inglese perfetto | VIDEO

Federico Chiesa, protagonista della vittoria dell’Italia contro l’Austria negli ottavi di finale del campionato Europeo, ha incantato il pubblico rispondendo alle domande di una tv straniera, la BeIN sport, mostrando nell’intervista un perfetto inglese.

“È già un’emozione fantastica poter giocare per la mia nazionale in questo torneo, è un’emozione ancora più grande riuscire a segnare”, ha dichiarato il numero 14 della Nazionale, che ha mandato in porta il goal che ha sbloccato la partita al Wembley Stadium di Londra. “Penso di aver segnato il goal perché ero composto, ero rilassato e concentrato”, ha detto Chiesa. Dopo il secondo goal di Pessina durante il primo dei due tempi supplementari

Classe 1997, l’attaccante centrocampista della Juventus, figlio di Enrico, ha imparato l’inglese studiando in una scuola internazionale a Firenze.