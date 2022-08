Europei di nuoto, l’azzurro Ceccon medaglia d’oro nei 100 dorso uomini

Thomas Ceccon è medaglia d’oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. L’azzurro, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, conquista un successo storico per il nuoto italiano trionfando in 52″21 davanti di soli tre centesimi al greco Apostolos Christou, argento in 52″24. Medaglia di bronzo per il francese Ndoye Brouard con il tempo di 52″92. Sul podio dei 200 farfalla invece Ilaria Cusinato, che guadagna il bronzo.