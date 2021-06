Europei di calcio 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le partite di Euro 2020

Oggi, venerdì 11 giugno 2021, iniziano gli Europei di calcio 2021 (ex Euro 2020), rinviati lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19. Il calcio d’inizio dell’evento sportivo sarà dato a Roma, allo stadio Olimpico, una delle undici città che ospiteranno il torneo. Si tratta dell’edizione dei Campionati europei numero 16 (la seconda consecutiva con 24 nazionali). La finale è prevista a Londra l’11 luglio. Dove vedere le partite degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Tutte le partite saranno trasmesse in tv sia in chiaro sia via satellite. Per seguire basterà sintonizzarsi sui canali Rai (gratis) che trasmetterà tutti i match dell’Italia (ma non solo) e su Sky Sport che manderà in onda tutte le partite dell’Europeo.

Europei di calcio 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento sportivo anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratis, basta registrarsi) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).

Regolamento

Abbiamo visto dove vedere gli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) in tv e live streaming, ma qual è il regolamento del torneo? Si parte da sei gironi di quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate dei sei gironi si qualificano per gli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze. Stabilite le migliori 16 nazionali, tra il 26 e il 29 giugno si disputeranno gli ottavi di finale; seguiranno i quarti del 2 e 3 luglio e le semifinali del 6 e 7 luglio. Dall’Olimpico di Roma al mitico Wembley di Londra, si giocheranno 51 partite in 11 città e altrettanti stadi.