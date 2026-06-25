Ecuador Germania streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

ECUADOR GERMANIA STREAMING TV – Oggi, giovedì 25 giugno 2026, alle ore 21 (orario italiano) Ecuador e Germania scendono in campo a New York (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Ecuador Germania in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Ecuador e Germania sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Ecuador Germania streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Ecuador Germania sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Ecuador e Germania, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Ecuador (4-3-3): Galíndez, Ordóñez, Hincapié, Pacho, Estupiñán, Caicedo, Alan Franco, Gruezo, Yeboah, Enner Valencia, Sarmiento

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Goretzka, Wirtz, Musiala, Sané, Havertz