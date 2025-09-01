La rottura con il Psg e il nuovo approdo alla corte di Guardiola. Gigio Donnarumma riparte dal Manchester City. Il portiere italiano attende solamente il via libera per le visite mediche, nel mentre che i due club stanno finalizzando l’accordo definitivo. L’ex Milan sarà il nuovo titolare della formazione di Pep. D’altronde il suo agente Enzo Raiola aveva detto da subito che la Premier League era la logica tappa successiva nella sua carriera.

Donnarumma volerà da Pep Guardiola per un corrispettivo di 27 milioni di euro circa. Ma quanto guadagnerà Donnarumma al City? Secondo indiscrezioni, il portiere dovrebbe partire con un ingaggio da 15 milioni di euro lordi (nella prima stagione), per poi salire a 16 milioni di euro (seconda e terza stagione) e per chiudere con 17 milioni di euro (quarta e quinta stagione).