DAZN ha acquisito i diritti della Bundesliga per Germania, Austria e Svizzera dal 2021 al 2025

DAZN, il servizio di streaming sportivo globale, è la “nuova casa del calcio” in Germania, Austria e Svizzera, dopo aver ottenuto i diritti in esclusiva della Bundesliga per le prossime quattro stagioni. A partire dal 2021 e fino al 2025, DAZN trasmetterà in Germania, Austria e Svizzera le partite del campionato, in programma nelle giornate di venerdì e domenica per un totale di 106 partite a stagione.

Si tratta del più grande accordo sui diritti del calcio nazionale mai assegnato ad un servizio di streaming in Europa. Disponibili sulla piattaforma anche gli highlights di ogni partita di Bundesliga.

