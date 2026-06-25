Curacao Costa d’Avorio streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

CURACAO COSTA D’AVORIO STREAMING TV – Oggi, giovedì 25 giugno 2026, alle ore 22 (ora italiana) Curacao e Costa d’Avorio scendono in campo a Philadelphia (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Curacao Costa d’Avorio in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Curacao e Costa d’Avorio sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Curacao e Costa d’Avorio , ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

CURACAO: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

COSTA D’AVORIO: Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangaré, Oulai; Amad, Bonny, Diomandé.