Croazia Ghana streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

CROAZIA GHANA STREAMING TV – Oggi, sabato 27 giugno 2026, alle ore 23 (ora italiana) Croazia e Ghana scendono in campo a Philadelphia (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Croazia Ghana in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Croazia e Ghana sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, sabato 27 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Croazia e Ghana, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

CROAZIA (3-4-1-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa/Kramaric

GHANA (4-4-2): Asare; Seneya, Adjetei, Opoku, Mensah; Issahaku, Sibo, Owusu, K. Sulemana; Semenyo, Ayew