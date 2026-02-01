Cremonese Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Cremonese Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CREMONESE INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 18 Cremonese e Inter scendono in campo allo stadio Giovanni Zini di Cremona, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cremonese e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cremonese Inter è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 1 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cremonese Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu