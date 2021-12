Sabato al via la Coppa del Mondo di Snowboard di Cortina d’Ampezzo

La squadra del comitato organizzatore è alle prese in queste ore con gli ultimi dettagli: tutto è pronto sulla pista Tondi di Faloria per accogliere, sabato 18 dicembre, gli atleti e le atlete di Coppa del mondo di snowboard. Sarà una giornata all’insegna dello sport e della competizione, abbracciati dalle Dolomiti, in un contesto unico nel suo genere.

“La pista Tondi è la più bella del mondo” ha dichiarato pochi giorni fa Roland Fischnaller, l’atleta italiano che proprio a Cortina ha già vinto, consecutivamente, le ultime 4 edizioni. Non da meno Ester Ledecká, snowboard e sciatrice alpina della Repubblica Ceca che nel 2018, alle Olimpiadi di PyeongChang, è divenuta la prima donna nella storia delle Olimpiadi invernali capace di vincere due medaglie d’oro in due diverse discipline nella stessa edizione. Anche Ester, che ha vinto il parallelo gigante di snowboard a Cortina nel 2020 (ndr – anche nel 2018 e nel 2016), ha apprezzato la pista, la preparazione e l’impegno del comitato organizzatore vincendo.

La sfida è aperta e sabato Cortina scoprirà i due nuovi vincitori, con alle 15 le Qualifiche e alle 19 le Finali. L’evento in notturna sarà trasmesso televisivamente, grazie al lavoro di Infront Sports&Media, a livello globale.

A differenza dello scorso anno, per questa edizione torna presente il pubblico per tifare e acclamare i beniamini della tavola: è necessaria una pre-registrazione gratuita online sul sito www.cortinasnowboardworldcup.com ed essere in possesso di Green Pass rinforzato. Dalle 18 alle 19.30 la risalita con l’impianto della funivia Faloria è gratuita e, al termine della gara, anche la stessa discesa di rientro in paese.

ALBO D’ORO CORTINA SNOWBOARD WORLD CUP | UOMINI

2020: Roland Fischnaller (ITA), Aaron March (ITA), Benjamin Karl (AUT)

2019: Roland Fischnaller (ITA), Sangho Lee (KOR), Igor Sluev (RUS)

2018: Roland Fischnaller (ITA), Nevin Galmarini (SUI), Benjamin Karl (AUT)

2017: Roland Fischnaller (ITA), Edwin Coratti (ITA), Dmitry Loginov (RUS)

2016: Andrey Sobolev (RUS), Roland Fischnaller (ITA), Benjamin Karl (AUT)

2015: Christoph Mick (ITA), Roland Fischnaller (ITA), Mirko Felicetti (ITA)

ALBO D’ORO CORTINA SNOWBOARD WORLD CUP | DONNE

2020: Ester Ledecka (CZE), Selina Joerg (GER), Ramona Theresia Hofmeister (GER)

2019: Ramona Theresia Hofmeister (GER), Selina Joerg (GER), Claudia Riegler (AUT)

2018: Ester Ledecka (CZE), Julie Zogg (SUI), Sabine Schoeffmann (AUT)

2017: Sabine Schoeffmann (AUT), Julie Zogg (SUI), Natalia Soboleva (RUS)

2016: Ester Ledecka (CZE), Daniela Ulbing (AUT), Nadya Ochner (ITA)

2015: Patrizia Kummer (SUI), Nadya Ochner (ITA), Cheyenne Loch (GER)