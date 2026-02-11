Confessa il tradimento della fidanzata dopo il bronzo alle Olimpiadi, la replica della ragazza: “Difficile perdonare”
La giovane replica al suo ex, il biathleta Sturla Holm Laegreid
La fidanzata di Sturla Holm Laegreid, il biathleta norvegese che ha confessato in diretta tv il tradimento della sua compagna dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, replica all’atleta. La giovane, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, ha scritto un messaggio al giornale norvegese Verdens Gang: “È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di essere messa in questa posizione ed è doloroso trovarmi qui”. Sturla Holm Laegreid, medaglia di bronzo nella 20 km individuale del Biathlon, aveva rivelato: “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso l’errore più grande della mia vita e le sono stato infedele”.
Il biathleta aveva aggiunto di sentirsi come se avesse buttato la medaglia d’oro della sua vita: “Vorrei poter condividere questo con lei”. Il norvegese ha quindi dichiarato: “Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita”. Successivamente, cercando di rimediare al clamore sollevato aveva affermato: “Ero un po’ nel mio mondo. Mi dispiace profondamente di aver raccontato questa storia personale in un giorno di festa per il biathlon norvegese. Le mie scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l’attenzione dopo l’oro. E vanno anche alla mia ex ragazza, che è finita involontariamente sotto i riflettori dei media, spero che stia bene. Non posso cambiare la situazione, ma ora mi lascerò tutto alle spalle e mi concentrerò sulle Olimpiadi”.