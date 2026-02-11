La fidanzata di Sturla Holm Laegreid, il biathleta norvegese che ha confessato in diretta tv il tradimento della sua compagna dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, replica all’atleta. La giovane, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, ha scritto un messaggio al giornale norvegese Verdens Gang: “È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di essere messa in questa posizione ed è doloroso trovarmi qui”. Sturla Holm Laegreid, medaglia di bronzo nella 20 km individuale del Biathlon, aveva rivelato: “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso l’errore più grande della mia vita e le sono stato infedele”.

Il biathleta aveva aggiunto di sentirsi come se avesse buttato la medaglia d’oro della sua vita: “Vorrei poter condividere questo con lei”. Il norvegese ha quindi dichiarato: “Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita”. Successivamente, cercando di rimediare al clamore sollevato aveva affermato: “Ero un po’ nel mio mondo. Mi dispiace profondamente di aver raccontato questa storia personale in un giorno di festa per il biathlon norvegese. Le mie scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l’attenzione dopo l’oro. E vanno anche alla mia ex ragazza, che è finita involontariamente sotto i riflettori dei media, spero che stia bene. Non posso cambiare la situazione, ma ora mi lascerò tutto alle spalle e mi concentrerò sulle Olimpiadi”.