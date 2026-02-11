Icona app
Sport
Sport

Vince il bronzo alle Olimpiadi e confessa di aver tradito la fidanzata in tv: “Vorrei solo condividere tutto questo con lei” | VIDEO

Immagine di copertina

La rivelazione dell'atleta norvegese Sturla Holm Laegreid

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vince il bronzo nella 20 km individuale del Biathlon e confessa in diretta tv di aver tradito la fidanzata: è accaduto anche questo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’atleta norvegese Sturla Holm Laegreid, arrivato terzo dietro il francese Eric Perrot e il connazionale Johan-Olav Botn, si è presentato davanti le telecamere di una tv norvegese e anziché condividere la sua gioia per aver vinto una medaglia olimpica, ha espresso il suo dolore per quanto accaduto nella sua vita privata. “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso l’errore più grande della mia vita e le sono stato infedele” ha raccontato in lacrime.

Il biathleta ha aggiunto di sentirsi come se avesse buttato la medaglia d’oro della sua vita: “Vorrei poter condividere questo con lei”. Il norvegese ha quindi dichiarato: “Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita”. Successivamente, cercando di rimediare al clamore sollevato ha affermato: “Ero un po’ nel mio mondo. Mi dispiace profondamente di aver raccontato questa storia personale in un giorno di festa per il biathlon norvegese. Le mie scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l’attenzione dopo l’oro. E vanno anche alla mia ex ragazza, che è finita involontariamente sotto i riflettori dei media, spero che stia bene. Non posso cambiare la situazione, ma ora mi lascerò tutto alle spalle e mi concentrerò sulle Olimpiadi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
