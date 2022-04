Classifica degli atleti più forti nel ranking ATP e curiosità su Djokovic e gli italiani

Il tennis è uno degli sport più seguiti al mondo e il ranking ATP è la classifica che indica il livello di forma fisica per tornei e partite vinte di ogni singolo atleta. Gli elementi che determinano la classifica dei tennisti più forti al mondo riguardano le tipologie di campo (terra, erba, cemento e così via), i tornei, le vittorie, le sconfitte e gli scontri diretti.

Le previsioni sul tennis si basano esclusivamente su questo ranking, importante per determinare quali sono i tennisti favoriti in un torneo o in una semplice gara.

Djokovic contro Medvedev: la sfida per il primo posto

Il serbo era al comando fino a pochi mesi fa ma il russo Medvedev ha attaccato il primato e attualmente guida il ranking ATP di pochi punti. Se Medvedev domina a 8615 punti, Djokovic è costretto a inseguire a 8465 in un sali e scendi che sta rendendo molto entusiasmante questa classifica partita dopo partita, torneo dopo torneo.

Per i più appassionati e per chi vuole sempre rimanere aggiornato sul punteggio, è possibile seguire live la classifica ATP anche durante lo svolgimento delle gare e dei tornei.

Zverev al terzo posto del Ranking ATP

Negli ultimi mesi è sicuramente il tennista più stabile a livello di ranking ATP, il tedesco Alexander Zverev si piazza al terzo posto stabile con i suoi 7515 punti e si mantiene lontano sia dal secondo posto che dalla quarta posizione.

Nadal al quarto posto ma deve fare attenzione a Tsitsipas

Il vincitore degli Australian Open 2022 è fermo al quarto posto ma deve tenere duro e rispondere agli attacchi del greco. Nadal è in salita con i suoi 6515 punti e Tsitsipas insegue con i suoi 6445 punti, in una sfida avvincente dove ogni torneo potrebbe segnare la salita e la discesa dei due campioni: un quarto e quinto posto per niente stabili.

Rublev al sesto posto

Ancora un tennista russo alla sesta posizione, Andrej Rublev con cinquemila punti tondi è in piena salita e precede un italiano, che è attualmente l’atleta azzurro posizionato più alto in classifica.

Berrettini al settimo posto

Dopo l’uscita di scena negli Australian Open 2022, Matteo Berrettini rimane ancora la stella italiana del tennis più promettente ma i suoi 4928 punti lo relegano al settimo posto del ranking ATP.

Djokovic palleggia con Verratti e Neymar al Torneo di Montecarlo

I due campioni di calcio che militano nel Paris Saint-Germain hanno assistito alla gara di Fognini al Torneo di Montecarlo, seduti vicino al numero 1 in assoluto del Tennis Mondiale: Novak Djokovic. Il siparietto che ha visto il tennista palleggiare con Neymar e Verratti ha già messo il record di visualizzazioni ed è una scena tutta da ridere, tuttavia, il serbo mantiene costante il ritmo dei palleggi.

Statistiche su Berrettini e Sinner: gli italiani più forti nel ranking ATP

Anche se la sua posizione oscilla fra il sesto e il settimo posto, Matteo Berrettini è sicuramente l’italiano più promettente nonostante la sua giovane età. A 26 anni, il campione azzurro ha totalizzato 121 vittorie contro 69 sconfitte, la semifinale raggiunta nel torneo Australian Open 2022, lo ha visto crescere ed entrare nell’Olimpo dei grandi tennisti a livello mondiale.

Sinner è ancora più giovane, a soli 21 anni ha vinto già 95 gare e 46 sconfitte, se Berrettini dovesse deludere le aspettative nei prossimi anni, il giovane campione nato a San Candido potrebbe rimpiazzarlo come asso Azzurro nei campi di tutto il mondo.