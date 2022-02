Prime conseguenze per la Russia. La Uefa, dopo la decisione di Putin di invadere l’Ucraina, ha deciso di spostare la finale della Champions League 2021-2022 da San Pietroburgo (dove era in programma) a Parigi. L’ultimo atto della principale competizione europea si giocherà quindi in Francia, per la precisione allo Stade de France. La decisione è stata ufficializzata dalla Uefa con una nota.