Cerimonia d’apertura Olimpiadi invernali Pechino 2022 streaming e diretta tv: dove vederla

Oggi, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 13 italiane prenderà il via la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. A quasi 14 anni dall’iconico spettacolo (Olimpiadi Estive) del 2008, lo Stadio Nazionale di Pechino (noto anche come Bird’s Nest – nido d’uccello) ospiterà ancora una volta l’evento che darà il via ufficiale ai Giochi. Ma dove vedere la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La cerimonia sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai sul canale Rai 2 a partire dalle ore 12,55 e via satellite sui canali Eurosport di Sky (canali 210 e 211).

Cerimonia apertura Olimpiadi invernali Pechino 2022 streaming live

Non solo tv. La cerimonia sarà visibile anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari eventi Rai da pc, tablet e smartphone. L’evento sarà trasmesso anche in streaming (ma a pagamento) sui dispositivi Discovery+, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW, TIMVISION.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ma qualche anticipazione? Sarà l’acclamato regista cinese Zhang Yimou, che ha ideato la spettacolare cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Pechino 2008, a dirigere anche in questa circostanza l’evento più atteso. Zhang ha promesso una presentazione “totalmente innovativa“, pur ammettendo che la pandemia globale e il clima più rigido ne limiteranno le dimensioni rispetto a 14 anni fa, quando ci presero parte 15.000 artisti. Non è un caso che saranno presenti circa 3.000 artisti e il regista ha annunciato che presenterà “un’idea audace” per l’illuminazione della torcia olimpica che includerà concetti come “protezione ambientale e basse emissioni di carbonio“. “L’immagine dei cinesi e l’ascesa del nostro status nazionale, ora è tutto completamente diverso. Sulla scia della pandemia, il mondo ha bisogno di una visione nuova e rafforzata, ovvero che le persone del mondo si uniscano per affrontare le difficoltà e sperano in un futuro luminoso“, ha detto Zhang.