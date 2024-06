Cerimonia di apertura Euro 2024 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, venerdì 14 giugno 2024, intorno alle ore 20,30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera andrà in scena la cerimonia di apertura di Euro 2024. L’evento si svolgerà poco prima del calcio d’inizio della partita inaugurale degli Europei di calcio tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. Uno dei momenti più solenni della competizione internazionale durante la quale il Paese ospitante dà il benvenuto alle altre squadre con canti e balli che da un lato rispecchiano la loro tradizione e dall’altro si aprono alla sfera pop. Dove vedere la cerimonia di apertura di Euro 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La cerimonia d’apertura di Euro 2024 avrà luogo, come detto, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, poco prima del calcio d’inizio della partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. La gara prenderà il via venerdì 14 giugno alle ore 21, quindi la festa dovrebbe iniziare intorno alle 20:30. A trasmetterla in Italia saranno Rai 1 e Sky Sport.

Cerimonia apertura Euro 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la cerimonia di apertura di Euro 2024, ma quali saranno i cantanti che si esibiranno al centro del campo dell’Allianz Stadium di Monaco di Baviera? Sul palco si esibiranno il trio italiano di musica elettronica Meduza, il solista dei One Repubblic Ryan Tedder e la cantautrice tedesca Leony, vale a dire i artisti che hanno composto ‘Fire’, l’inno ufficiale di Euro 2024.