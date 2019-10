Saluto fascista di alcuni tifosi della Lazio, quelli del Celtic rispondono: “Follow your leader”

La risposta dei tifosi del Celtic agli ultras della Lazio che hanno inneggiato a Mussolini

Ieri a Glasgow si è disputata la partita di Europa League tra Celtic e Lazio, vinta per 2-1 dalla squadra scozzese. Ma a fare scalpore non sono stati tanto i gol o quanto accaduto in campo, ma gli screzi dai risvolti politici tra le due tifoserie, che hanno caratterizzato l’intera giornata.

Innanzitutto alcuni tifosi biancocelesti hanno camminato nel prepartita per le vie di Glasgow inneggiando a Benito Mussolini e al fascismo e facendo i saluti romani. Una vera e propria apologia di fascismo che i tifosi del Celtic non hanno ignorato.

Celtic-Lazio: il video dei tifosi biancocelesti che fanno il saluto romano

E così durante il match, sugli spalti, e in particolare in curva, sono comparse molte scritte contro il club biancoceleste e i suoi supporter. Tra i vari striscioni, uno ha destato maggiore attenzione: “Follow your leader”, ovvero “seguite il vostro leader”.

Nel cartellone, insieme alla scritta, compariva un’immagine di Mussolini appeso per le gambe a piazzale Loreto (a Milano) il 29 aprile del 1945. Un riferimento storico ben preciso, che rimanda alla nomea che le frange più estreme dei tifosi della Lazio hanno sia in Italia che in Europa.

Il tutto è partito infatti dai cori nostalgici e dai saluti romani di alcuni tifosi della squadra biancoceleste per le vie di Glasgow. Un episodio simile era accaduto lo scorso anno a Milano. Qui la foto dello striscione comparso durante la partita Celtic-Lazio.

