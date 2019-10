Celtic Lazio, tifosi laziali a Glasgow fanno il saluto romano e cantano cori fascisti: il video

Una giornata molto movimentata quella di ieri a Glasgow, dove si disputava la partita di Europa League Celtic-Lazio. Prima del match un gruppo di tifosi biancocelesti aveva girato per la città scozzese inneggiando al fascismo e a Mussolini e facendo il saluto romano.

Le simpatie di estrema destra di alcuni gruppi della tifoseria laziale sono d’altronde ben note ed episodi del genere non sono una novità assoluta. La scena non è passata inosservata tra gli abitanti di Glasgow. In questo video che immediatamente è virale sui social, infatti, si vede un gruppo di tifosi fare il saluto romano e cantare dei cori. Quello che si sente nel video, in particolare, è il coro Avanti ragazzi di Buda, sulla rivoluzione ungherese del ’56.

Anche alcuni siti locali hanno ripreso la notizia, come lo Scottish Sun, che ha subito fatto un titolo con un gioco di parole: tra la parola Nazi e Lazio è subito uscito fuori il neologismo Nazi-o.

Evidente nel video l’imbarazzo delle persone che si trovavano a passare di lì, mentre questo gruppo di supporter si dirigeva allo stadio. Le cose non si sono concluse così. Nel corso della partita, infatti, sugli sparli è apparso uno striscione dei tifosi del Celtic con la scritta: “Follow your leader”, seguite il vostro leader.

Nel cartellone, insieme alla scritta, compariva un’immagine di Mussolini appeso per le gambe a piazzale Loreto (a Milano) il 29 aprile del 1945.

