Cassano boccia (ancora) Richarlison: “Un gol di stinco e uno stop sbagliato, resta una pippa”

Cassano boccia (ancora) Richarlison: “Resta una pippa”

Antonio Cassano non ha cambiato idea su Richarlison. Neanche i gol realizzati dal centravanti del Brasile contro la Serbia hanno scosso l’ex giocatore di Sampdoria e Roma dalla sua convinzione. “Non l’ha mai presa – ha detto facendo riferimento alla gara contro la Serbia, decisa da una doppietta dell’attaccante del Tottenham – ha fatto gol di stinco. Ha sbagliato lo stop e ha fatto un gol clamoroso, non cambio idea e sono coerente: se uno è una pippa resta una pippa”. Parare di Cassano. Intanto, oggi – 28 novembre 2022 – il Brasile di Richarlison torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi. Avversaria la Svizzera. Calcio d’inizio alle ore 17.

Chi è

Ma chi è Richarlison? Richarlison de Andrade è nato a Nova Venécia il 10 maggio del 1997. E’ un calciatore brasiliano, attaccante del Tottenham e della nazionale brasiliana. È un’ala di piede destro dotata di abilità tecniche e atletiche, soprattutto nel dribbling; viene impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra, ma può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, compreso quello di prima punta.

Il 7 settembre 2018 ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore, nella partita amichevole vinta per 2-0 contro gli Stati Uniti; cinque giorni dopo ha messo a segno le sue prime due reti in maglia verdeoro, nella vittoria per 5-0 contro El Salvador. Nel maggio 2019, è stato incluso nella rosa dei 23 uomini del Brasile per la Copa América 2019. Nella finale contro il Perù del 7 luglio, al Maracanã, Richarlison è subentrato nel secondo tempo e ha siglato su rigore il definitivo 3-1.

Il 9 giugno 2021, Richarlison è stato convocato per la Copa América 2021. Ha segnato nella vittoria per 4-0 del girone sul Perù quando la squadra è arrivata seconda. Lo stesso anno viene convocato nella nazionale olimpica per il torneo di Tokyo 2020, posticipato al 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Ha segnato una tripletta al suo debutto ai Giochi il 22 luglio, portando il Brasile a una vittoria per 4-2 sulla Germania. Ha concluso i Giochi come capocannoniere con cinque gol, nonostante abbia sbagliato un rigore nella finale vinta per 2-1 sulla Spagna. Convocato per il campionato del mondo 2022, il 24 novembre, nella prima partita della fase a gironi, realizza una doppietta decidendo la sfida contro la Serbia (2-0).