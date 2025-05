Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile: “Il più grande della storia per la più grande squadra del pianeta”

Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile. Ad ufficializzare l’ingaggio dell’allenatore italiana è stata la stessa federazione verdeoro in un comunicato in cui Ancelotti viene descritto come “una leggenda del calcio e l’allenatore di maggior successo nella storia del calcio”. La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) spiega: “Questo momento epocale vede l’unione di due icone: l’unico cinque volte campione del Mondo Fifa e un allenatore con un record ineguagliabile nelle competizioni d’élite europee. La CBF esprime la sua sincera gratitudine al Real Madrid e al (presidente) Sig. Perez per la cordialità e la sportività dimostrate nell’agevolare il rilascio dell’allenatore durante il suo periodo contrattuale, consentendo a questo nuovo capitolo di iniziare all’insegna del rispetto reciproco e della cooperazione tra le squadre. La confederazione desidera inoltre ringraziare Diego Fernandes, che ha facilitato e guidato le trattative con il Sig. Ancelotti e il Real Madrid per conto della Cbf in Europa. La Cbf dà un caloroso benvenuto al Sig. Ancelotti e non vede l’ora di iniziare una nuova era di successi sotto la sua guida”.

“Portare Carlo Ancelotti a guidare il Brasile è qualcosa in più di un movimento strategico – ha dichiarato il presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues – È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a recuperare il gradino più alto del podio. Lui è il miglior tecnico della storia e ora è alla guida della miglior nazionale del pianeta. Insieme scriveremo nuovi capitoli glorioso del calcio brasiliano”. Carlo Ancelotti diventa il quarto straniero, nonché primo italiano in assoluto, a guidare la nazionale brasiliana di calcio. Il tecnico italiano, ancora sotto contratto con il Real Madrid, assumerà l’incarico a partire dal 26 maggio e guiderà il Brasile ai Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti nel 2026.