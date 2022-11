Camerun, perché Onana è stato escluso dai convocati: il motivo

Perché Andrè Onana, portiere del Camerun e dell’Inter, è stato escluso all’ultimo minuto dalla lista dei convocati per la partita tra la sua nazionale e la Serbia ai Mondiali in Qatar 2022, in programma oggi, alle ore 11? Il ct della nazionale camerunense Rigobert Song avrebbe lasciato da parte il portiere dell’Inter per motivi disciplinari. Preferendo al suo posto David Epassy, giocatore dell’Abha, in Arabia Saudita. Il motivo che ha portato all’esclusione dell’estremo difensore neroazzurro non è stato tuttavia rivelato ufficialmente. Né è chiaro per quanto tempo sarà estesa la decisione presa nei suoi confronti. Secondo alcuni rumors, il portiere avrebbe duramente litigato con il ct per questioni tattiche. Samuel Eto’o, leggenda del Camerun e del calcio mondiale, avrebbe provato a mediare tra i due senza però avere successo.

Il Camerun è già uscito sconfitto nella prima parte della fase a gironi, perdendo 1-0 contro la Svizzera. Il match contro la Serbia è fondamentale per riaccendere la speranza della qualificazione agli ottavi. Ma con Onana in tribuna, la situazione si potrebbe complicare ulteriormente. Una fonte della Federcalcio del Camerun (Fécafoot), citata da diverse agenzie, avrebbe detto: “Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po’ la vita”. E il timore è che il portiere più forte della nazionale africana possa già aver scritto la parola “fine” alla sua avventura in Qatar.