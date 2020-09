Calendario Serie A 2020 2021 Inter: le date di tutte le partite

Oggi, 2 settembre 2020, alle ore 12 è stato effettuato il sorteggio della Serie A 2020 2021. L’Inter, come il resto delle squadre del massimo campionato, ha così conosciuto le partite e le date della prossima stagione, che inizierà il 19 e 20 settembre per chiudersi il 23 maggio 2021, per lasciare poi spazio agli Europei. I nerazzurri ripartiranno da Antonio Conte, nonostante lo scorso anno ci siano state numerose divergenze con la società. Sarà l’Inter la principale avversaria della Juventus? Di seguito il calendario dell’Inter per la Serie A 2020 2021.

Calendario Serie A 2020 2021 Inter, tutte le 38 partite

1ª giornata: 30 settembre Benevento-Inter

2ª giornata: 26-27 settembre Inter-Fiorentina

3ª giornata: 3-4 ottobre Lazio-Inter

4ª giornata: 17-18 ottobre Inter-Milan

5ª giornata: 24-25 ottobre Genoa-Inter

6ª giornata: 31 ottobre-1 novembre Inter-Parma

7ª giornata: 7-8 novembre Atalanta-Inter

8ª giornata: 21-22 novembre Inter-Torino

9ª giornata: 28-29 novembre Sassuolo-Inter

10ª giornata: 5-6 dicembre Inter-Bologna

11ª giornata: 12-13 dicembre Cagliari-Inter

12ª giornata: 16 dicembre Inter-Napoli

13ª giornata: 19-20 dicembre Inter-Spezia

14ª giornata: 23 dicembre Verona-Inter

15ª giornata: 3 gennaio Inter-Crotone

16ª giornata: 6 gennaio Sampdoria-Inter

17ª giornata: 9-10 gennaio Roma-Inter

18ª giornata: 16-17 gennaio Inter-Juventus

19ª giornata: 23-24 gennaio Udinese-Inter

20ª giornata: 30-31 gennaio Inter-Benevento

21ª giornata: 6-7 febbraio Fiorentina-Inter

22ª giornata: 13-14 febbraio Inter-Lazio

23ª giornata: 20-21 febbraio Milan-Inter

24ª giornata: 27-28 febbraio Inter-Genoa

25a giornata: 3 marzo Parma-Inter

26ª giornata: 6-7 marzo Inter-Atalanta

27ª giornata: 13-14 marzo Torino-Inter

28ª giornata: 20-21 marzo Inter-Sassuolo

29ª giornata: 3-4 aprile Bologna-Inter

30ª giornata: 10-11 aprile Inter-Cagliari

31ª giornata: 17-18 aprile Napoli-Inter

32ª giornata: 21 aprile Spezia-Inter

33ª giornata: 24-25 aprile Inter-Verona

34ª giornata: 1-2 maggio Crotone-Inter

35ª giornata: 8-9 maggio Inter-Sampdoria

36ª giornata: 12 maggio Roma-Inter

37ª giornata: 15-16 maggio Juventus-Inter

38ª giornata: 22-23 maggio Inter-Udinese

Serie A 2020 2021, le date

Anche la nuova stagione sarà inevitabilmente condizionata dall’emergenza Coronavirus. Si riprenderà il 19 settembre (Inter e Atalanta inizieranno una settimana dopo visto che hanno terminato da poco di giocare). L’ultima giornata è prevista per il 23 maggio 2021, per lasciare poi spazio agli Europei. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio.

Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledì: primo turno eliminatorio il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 10 febbraio, semifinale ritorno 3 marzo, finale il 19 maggio.

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Dove vedere le partite della Serie A in tv e live streaming? Anche per la stagione 2020 2021 vale la suddivisione dei diritti degli ultimi due campionati. Tutte le partite, dunque saranno visibili su Sky Sport e Dazn. In particolare, la piattaforma satellitare trasmetterà 7 partite su 10 a giornata, mentre le altre tre saranno in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati Sky, è possibile seguire le tre partite di Dazn e una selezione dei migliori eventi della piattaforma streaming anche sul canale 209 del decoder, Dazn1. Le partite saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGo e NowTv.

