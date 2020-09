Calendario Serie A 2020 2021 Milan: le date di tutte le partite dei rossoneri

La Serie A 2020 2021 sta per cominciare: oggi, 2 settembre, è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione, con la prima giornata che si disputerà nel weekend del 19 e 20 settembre, mentre l’ultima è prevista per il 23 maggio 2021. Quali sono le partite e le date del nuovo campionato del Milan? I rossoneri ripartono dalla conferma di Pioli in panchina e dal rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. L’obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions. Di seguito il calendario del Milan per la Serie A 2020 2021.

Calendario Serie A 2020 2021 Milan, tutte le 38 partite

19^ giornata : MILAN-ATALANTA

: MILAN-ATALANTA 18^ giornata : CAGLIARI-MILAN

: CAGLIARI-MILAN 17^ giornata : MILAN-TORINO

: MILAN-TORINO 16^ giornata : MILAN-JUVENTUS

: MILAN-JUVENTUS 15^ giornata : BENEVENTO-MILAN

: BENEVENTO-MILAN 14^ giornata : MILAN-LAZIO

: MILAN-LAZIO 13^ giornata : SASSUOLO-MILAN

: SASSUOLO-MILAN 12^ giornata : GENOA-MILAN

: GENOA-MILAN 11^ giornata : MILAN-PARMA

: MILAN-PARMA 10^ giornata : SAMPDORIA-MILAN

: SAMPDORIA-MILAN 9^ giornata : MILAN-FIORENTINA

: MILAN-FIORENTINA 8^ giornata : NAPOLI-MILAN

: NAPOLI-MILAN 7^ giornata : MILAN-HELLAS VERONA

: MILAN-HELLAS VERONA 6^ giornata : UDINESE-MILAN

: UDINESE-MILAN 5^ giornata : MILAN-ROMA

: MILAN-ROMA 4^ giornata : INTER-MILAN

: INTER-MILAN 3^ giornata : MILAN-SPEZIA

: MILAN-SPEZIA 2^ giornata : CROTONE-MILAN

: CROTONE-MILAN 1^ giornata: MILAN-BOLOGNA

Serie A 2020 2021, le date

Anche la nuova stagione sarà inevitabilmente condizionata dall’emergenza Coronavirus. Si riprenderà il 19 settembre (Inter e Atalanta inizieranno una settimana dopo visto che hanno terminato da poco di giocare). L’ultima giornata è prevista per il 23 maggio 2021, per lasciare poi spazio agli Europei. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio.

Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledì: primo turno eliminatorio il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 10 febbraio, semifinale ritorno 3 marzo, finale il 19 maggio.

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Dove vedere le partite della Serie A in tv e live streaming? Anche per la stagione 2020 2021 vale la suddivisione dei diritti degli ultimi due campionati. Tutte le partite, dunque saranno visibili su Sky Sport e Dazn. In particolare, la piattaforma satellitare trasmetterà 7 partite su 10 a giornata, mentre le altre tre saranno in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati Sky, è possibile seguire le tre partite di Dazn e una selezione dei migliori eventi della piattaforma streaming anche sul canale 209 del decoder, Dazn1. Le partite saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGo e NowTv.

