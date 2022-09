A che ora finisce il calciomercato 2022: quando in Italia e all’estero, orario chiusura

A che ora si chiude il calciomercato? La sessione estiva 2022 è ormai agli sgoccioli e stasera, 1 settembre 2022, si chiudono le trattative sia in Italia che all’estero? Ma quando e a che ora? Questa infatti è una stagione particolare, a causa del mondiale in Qatar che porterà ad una sosta dei campionati e delle coppe tra novembre e dicembre. Oggi dunque è l’ultimo giorno di calciomercato: un’occasione per le squadre di Serie A per portare a termine colpi last minute e rafforzare le proprie rose. L’orario di chiusura del calciomercato 2022, sessione estiva, in Italia è alle ore 20 di oggi, 1 settembre. Un orario che vale anche per molti altri Paesi d’Europa. Vediamo a che ora finisce il calciomercato in Italia e all’estero nel dettaglio.

L’orario

Per quanto riguarda i top 5 campionati Europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), la chiusura è fissata alle ore 20 di oggi, giovedì 1 settembre 2022, tenendo conto di eventuali fuso orario, come per l’Inghilterra. Sempre in Europa, alcuni Paesi hanno già chiuso il calciomercato: è il caso di Olanda, Austria, Svizzera, Croazia, Danimarca e Norvegia. Il mercato proseguirà fino al 6 settembre in Belgio, mentre ancora una settimana di tempo per Turchia e Repubblica Ceca che chiuderanno l’8 settembre. Molto più ampie le possibilità per Grecia (15 settembre) e Portogallo (22 settembre). In altri Paesi invece le trattative sono già chiuse, è il caso di Argentina, Brasile e Stati Uniti. Caso diverso per gli svincolati. Chi si svincola entro la fine del mercato estivo può essere tesserato “in deroga” da venerdì 2 settembre 2022 a martedì 13 dicembre 2022 (ore 20.00). Le società possono tesserare un massimo di 2 giocatori con questa modalità.

Chiusura calciomercato: streaming e tv

Dove seguire in diretta tv l’ultima giornata e l’ultima ora di calciomercato 2022? Come da tradizione, lunga maratona su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Anche Sky garantirà ampia copertura con tutta la squadra mercato. Aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24, con collegamenti frequenti con l’Hotel Gallia di Milano, sede del calciomercato estivo. Dalle 19 sarà possibile seguire l’ultima ora di trattative con Calciomercato L’originale, condotto da Alessandro Bonan. Aggiornamenti anche sui tg sportivi di Rai e Mediaset.