Calcio in streaming e tv: dove vedere in diretta le partite della Serie A | Sesta giornata 2019 2020

CALCIO STREAMING HD – E sono 6. Al via la sesta giornata della Serie A Tim 2019 2020. Dopo il turno infrasettimanale (il primo della stagione 2019-2020), le squadre del nostro campionato tornano a sfidarsi.

Dove vedere le partite della Serie A in live streaming e diretta tv, magari gratis? Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico (PC, smartphone o tablet).

In Italia i diritti tv del calcio di Serie A sono in mano a Sky Sport e DAZN che si dividono il pacchetto delle partite di settimana in settimana (il grosso sulla tv satellitare; tre gare sulla piattaforma streaming). Quest’anno però le due realtà si sono “unite”. Dal 20 settembre infatti gli abbonati a Sky Sport possono vedere il canale principale DAZN al canale 209, ma solo in base a determinati abbonamenti (prezzi (euro al mese) e modalità consultabili sul sito di Sky).

Dove vedere le partite di calcio della sesta giornata della Serie A in streaming e tv? Di seguito tutte le informazioni per quanto riguarda le partite della 6a giornata del campionato italiano, in programma da sabato 28 settembre a lunedì 30 settembre 2019:

Le partite della sesta giornata della Serie A 2019-2020:

Juventus-SPAL

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Napoli-Brescia

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Udinese-Bologna

Cagliari-Hellas Verona

Milan-Fiorentina

Parma-Torino

Dove vedere le partite di calcio della sesta giornata della Serie A 2019-2020 in tv e live streaming: Sky Sport o Dazn?

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

Ore 15: Juventus-SPAL (diretta tv su Sky Sport)

Ore 18: Sampdoria-Inter (diretta tv su Sky Sport)

Ore 20,45: Sassuolo-Atalanta (diretta tv su DAZN)

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

Ore 12,30: Napoli-Brescia (diretta tv su DAZN)

Ore 15: Lazio-Genoa (diretta tv su Sky Sport)

Ore 15: Lecce-Roma (diretta tv su DAZN)

Ore 15: Udinese-Bologna (diretta tv su Sky Sport)

Ore 18: Cagliari-Hellas Verona (diretta tv su Sky Sport)

Ore 20,45: Milan-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport)

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Ore 20,45: Parma-Torino (diretta tv su Sky Sport)

Le partite di calcio della Serie A sono visibili in live streaming anche su Now TV. Cosa è? Si tratta di un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Tutto qui? No, affatto. Tra le varie partite di calcio che vengono trasmesse via streaming gratis ci sono quelle della Serie A 2019-2020. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio della Serie A in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Attenzione però: molti siti che propongono questo tipo di servizio sono illegali, ma esistono comunque numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

