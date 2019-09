Fiorentina Juventus diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

FIORENTINA JUVENTUS DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Fiorentina e Juventus, gara valida per la terza giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 14 settembre 2019, alle ore 15.

FIORENTINA JUVENTUS DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Oggi, sabato 14 settembre 2019, alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze va in scena la sfida di campionato tra la Juventus, campione d’Italia in carica, e la Fiorentina. Partita caratterizzata dalla grande rivalità tra le due tifoserie: quella viola e quella bianconera. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Seguite il match con noi!

Fiorentina Juventus diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Fiorentina e Juventus? Chi gioca dal primo minuto? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori (Montella e Sarri) per la sfida di oggi pomeriggio allo stadio Franchi:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Pedro, Ribery

All. Montella

Indisponibili: Benassi (In dubbio)

Squalificati: –

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

All. Sarri

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Pjaca

Squalificati: –

Fiorentina Juventus diretta live: le parole di Montella

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato in vista della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Come sta Ribery? Sta bene, ma non so se ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ha lavorato bene in settimana. Contro il Perugia è rimasto più di quanto pensassi. Se ha voglia, giocherà”.

“Falso nove o nove vero? Si dà troppa interpretazione a questo, ho tanta scelta. Chi è subentrato ha fatto bene nelle scorse partite, ho tante possibilità”.

“Negli ultimi 8 anni la Juve ha perso l’8-9% delle partite, è una fuori serie, ma dalle partite impossibili nascono le grandi storie. Dobbiamo mettere in campo convinzione, energia e tecnica”.

“Caceres? In nazionale ha giocato due partite da 90 minuti, ieri si è allenato parzialmente. Devo decidere se è più giusto cosa vedo in allenamento o in partita. E’ un giocatore utile, può giocare in più ruoli. Sarri? Gli do il bentornato, sono felice di ritrovarlo in campo, l’ho incrociato spesso in campo, ci sono anche storie fuori dal campo con lui”.

“Come sto? Sono motivato e fiducioso, ho voglia di lavorare, ho avuto solo oggi tutta la rosa a disposizione. Sono stimolato. Oggi inizia la nostra storia, domani vogliamo scrivere la nostra. Vogliamo iniziare il nostro campionato in termini di punti e prestazioni!”.

La gara con la Juventus? E’ una partita che dà il massimo delle motivazioni per via della rivalità, giochiamo per noi e per la gente, le motivazioni sono massime”.

Fiorentina Juventus diretta live: le parole di Sarri

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: “Mia mamma non era contentissima quando ho firmato per la Juve… Abitava in piazza Alberti a Firenze, a 500 metri dallo stadio. Io invece da bambino ero tifoso del Napoli ma la fede di famiglia era viola. Purtroppo a Firenze ho lasciato uno scudetto, devo sostituire velocemente quel ricordo con uno positivo”.

“Polmonite? Per un allenatore gli allenamenti e la panchina sono la vita. Ringrazio il nostro staff medico che mi ha coccolato 20 giorni, mi ha fatto capire che era meglio fare un passo indietro. È stato pesante ma l’ho dovuto accettare, lo staff stava andando alla grande”.

“Non ho mai pensato che le vittorie qui fossero figlie della fortuna, ho sempre detto che la Juve è la squadra più forte. La forza è nell’organizzazione e nella testa, la Juve ha la forza di archiviare una vittoria in 30 secondi. La gestione va improntata al possesso, abbassarsi e aspettare gli avversari diventa pericoloso”.

“L’esclusione di Emre Can dalla lista Champions? Quando un giocatore subisce una scelta così forte, devo tener conto dell’aspetto emozionale. Bisogna dare ai giocatori la possibilità di sfogarsi, poi si lascia decantare e lo si riaffronta. Penso di avere l’età giusta per capire certe reazioni”.

“Parlavo di situazione imbarazzante con riferimento alla scelta da fare per la Champions. Non era imbarazzante la situazione, lo era la scelta. Chiaro che non mi ha fatto piacere, sono coinvolti due giocatori importantissimi (Emre Can e Mandzukic esclusi, ndr) ma dimostra la forza della nostra rosa. Un solo giocatore (Ronaldo) è indispensabile”.

“In questo momento penso al campionato, da domani sera cominceremo a pensare alla coppa. Siamo in un fase in cui la squadra deve trovare identità e livello di organizzazione, è più difficile fare rotazioni che in 10 giorni diventeranno indispensabili. Ora andiamo alla ricerca di un assetto che non sarà definitivo ma ci può garantire qualcosa in più”.

Fiorentina Juventus: come è finita lo scorso anno?

Come è finita la sfida tra Fiorentina e Juventus dello scorso anno? Chi ha vinto? Ecco la sintesi completa della partita con tutti i gol:

Fiorentina Juventus diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming gratis

La partita di Serie A, valida per la terza giornata della stagione 2019 2020, tra Fiorentina e Juventus sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

In live streaming la partita tra Fiorentina e Juve sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI