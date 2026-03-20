Cagliari Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Cagliari Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CAGLIARI NAPOLI STREAMING TV – Oggi, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18,30 Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena, partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Napoli è in programma per le ore 18,30 di oggi, venerdì 20 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cagliari Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.