Cagliari Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Cagliari Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CAGLIARI JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 20,45 Cagliari e Juventus scendono in campo allo stadio di Cagliari, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 17 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cagliari Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Adopo, Prati; Esposito, Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti