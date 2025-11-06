Flavio Briatore torna a difendere Jannik Sinner, accusato da più parti di essere “poco italiano” perché residente nel Principato di Monaco. Durante un collegamento con Realpolitik, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rete 4 nella serata di mercoledì 5 novembre, l’imprenditore ha dichiarato: “Parla tedesco bene, parla italiano bene, parla inglese bene. Parla tre lingue. Sinner è italiano, è nato in Italia. Io capisco più Sinner che non certa gente del meridione che io non capisco”. Il conduttore e giornalista Tommaso Labate, nato in Calabria e cresciuto in Puglia, ha quindi ironizzato: “Me compreso direi”. Flavio Briatore ha così replicato: “Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere i sottotitoli. Capisco più Sinner che un italiano che parla. Per cui, i napoletani sono italiani, i calabresi sono italiani. Noi abbiamo una persona che è un esempio… Sai qual è il problema? Sinner è una persona normale, è un ragazzo molto educato”.

Non è la prima volta che Briatore difende Sinner. Di recente, infatti, l’imprenditore aveva dichiarato: “Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile”. Parlando di sé stesso e del suo ristorante, ma anche del tennista italiano, Briatore aveva aggiunto: “La creatività di un imprenditore è quella di creare posti di lavoro e noi creiamo opportunità. Anche se il problema che abbiamo in Italia è che si perdona tutto tranne il successo, e questo succede a chiunque”.