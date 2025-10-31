Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Flavio Briatore difende Jannik Sinner: “In Italia ti vogliono bene solo se sei un miserabile”

Immagine di copertina

"Gli italiani perdonano tutto tranne il successo": le parole dell'imprenditore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Flavio Briatore difende Jannik Sinner dopo le polemiche che hanno investito il tennista in seguito alla sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis. Intervistato a margine dell’inaugurazione del suo Crazy Pizza a Torino, l’imprenditore ha dichiarato: “Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile”. Parlando di sé stesso e del suo ristorante, ma anche del tennista italiano, Briatore afferma: “La creatività di un imprenditore è quella di creare posti di lavoro e noi creiamo opportunità. Anche se il problema che abbiamo in Italia è che si perdona tutto tranne il successo, e questo succede a chiunque”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Il tennis di adesso è noioso, pieno di colpi forti. Puoi anche perdere” ha aggiunto l’imprenditore che non ha nascosto la sua ammirazione per l’altoatesino: “Ho chiesto al mio manager di contattare Sinner, è pazzesco. Ma non posso restare per vederlo, ho appuntamenti di lavoro in Brasile e a Las Vegas”. Il riferimento è alle prossime gare di Formula 1 che si svolgeranno proprio in Brasile e a Las Vegas.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Inter Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Inter Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Atalanta Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Lecce Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus, Igor Tudor è stato esonerato
Sport / Lazio Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Sassuolo Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Milan Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ricerca