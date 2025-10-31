Flavio Briatore difende Jannik Sinner: “In Italia ti vogliono bene solo se sei un miserabile”

Flavio Briatore difende Jannik Sinner dopo le polemiche che hanno investito il tennista in seguito alla sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis. Intervistato a margine dell’inaugurazione del suo Crazy Pizza a Torino, l’imprenditore ha dichiarato: “Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile”. Parlando di sé stesso e del suo ristorante, ma anche del tennista italiano, Briatore afferma: “La creatività di un imprenditore è quella di creare posti di lavoro e noi creiamo opportunità. Anche se il problema che abbiamo in Italia è che si perdona tutto tranne il successo, e questo succede a chiunque”.

“Il tennis di adesso è noioso, pieno di colpi forti. Puoi anche perdere” ha aggiunto l’imprenditore che non ha nascosto la sua ammirazione per l’altoatesino: “Ho chiesto al mio manager di contattare Sinner, è pazzesco. Ma non posso restare per vederlo, ho appuntamenti di lavoro in Brasile e a Las Vegas”. Il riferimento è alle prossime gare di Formula 1 che si svolgeranno proprio in Brasile e a Las Vegas.