BRESCIA JUVENTUS FORMAZIONI – Quali sono le probabili formazioni di Brescia e Juventus per la partita valida per la quinta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma martedì 24 settembre 2019 alle ore 21, Corini e Sarri potrebbero adottare qualche cambiamento rispetto alla ultime uscite.

Corini dovrebbe affidare l’attacco del suo 4-3-1-2 alla coppia composta da Mario Balotelli e Donnarumma. Bucare la difesa della Juve non sarà affatto semplice, ma se Super Mario dovesse essere in giornata…

Sarri punterà invece sul suo 4-3-3 con lì davanti il tridente composto da Dybala, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. In difesa Danilo a destra, Bonucci e de Ligt al centro e Alex Sandro a sinistra.

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Brescia e Juventus, partita della quinta giornata della Serie A in programma martedì 24 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma

Indisponibili: Ndoj, Torregrossa, Magnani

Squalificati: –

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Pjaca, Douglas Costa

Squalificati: –

Dove vedere Brescia Juventus in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN, visibile anche su Sky (canale 209) se avete attivato l’apposito abbonamento.

