Bosnia Qatar streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

BOSNIA QATAR STREAMING TV – Oggi, mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 21 (ora italiana) Bosnia e Qatar scendono in campo a Seattle (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Bosnia Qatar in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Bosnia e Qatar sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Bosnia e Qatar, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljc, Kolasinac; Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic, Memic; Demirovic, Dzeko. All. Sergej Barbarez

QATAR (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Laye; Edmilson Junior, Manai, Afif; Abdurisag. All. Julen Lopetegui