Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Borussia Dortmund Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Borussia Dortmund Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

BORUSSIA DORTMUND INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21 Borussia Dortmund e Inter scendono in campo al Signal Iduna park di Dortmund, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Borussia Dortmund Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Borussia Dortmund Inter: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Borussia Dortmund Inter sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Borussia Dortmund-Inter
  • Dove: Signal iduna park, Dortmund
  • Data: mercoledì 28 gennaio 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Borussia Dortmund Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Napoli Chelsea streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Monaco Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Fiorentina Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Ti potrebbe interessare
Sport / Napoli Chelsea streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Monaco Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Fiorentina Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Roma Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Inter Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Graziano Rossi contro il figlio Valentino: "Punta ai miei soldi"
Sport / Roma Stoccarda streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League
Sport / Juventus Benfica streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Inter Arsenal streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Ricerca