Borussia Dortmund Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

BORUSSIA DORTMUND INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21 Borussia Dortmund e Inter scendono in campo al Signal Iduna park di Dortmund, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Borussia Dortmund Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Borussia Dortmund Inter: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Borussia Dortmund Inter sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund-Inter Dove : Signal iduna park, Dortmund

: Signal iduna park, Dortmund Data: mercoledì 28 gennaio 2026

mercoledì 28 gennaio 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Borussia Dortmund Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.