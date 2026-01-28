Borussia Dortmund Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
BORUSSIA DORTMUND INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21 Borussia Dortmund e Inter scendono in campo al Signal Iduna park di Dortmund, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Borussia Dortmund Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:
Borussia Dortmund Inter: dove vederla in tv
La partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.
Dove vedere la partita in live streaming
In live streaming la partita di Champions League Borussia Dortmund Inter sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.
- Partita: Borussia Dortmund-Inter
- Dove: Signal iduna park, Dortmund
- Data: mercoledì 28 gennaio 2026
- Ore: 21
- Canale tv: Sky Sport
- Streaming: SkyGo, NOW
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Borussia Dortmund Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:
BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.