Ultimo aggiornamento ore 16:00
Home » Sport
Sport

Bologna Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

di Anton Filippo Ferrari
Bologna Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

BOLOGNA ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18,45 Bologna e Roma scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Bologna Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Bologna Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Bologna e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Roma è in programma per le ore 18,45 di oggi, 12 marzo 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Bologna Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Bologna-Roma
  • Dove: Stadio Dall’Ara, Bologna
  • Data: giovedì 12 marzo 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, Now
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
