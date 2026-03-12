Bologna Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

BOLOGNA ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18,45 Bologna e Roma scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Bologna Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Bologna Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Bologna e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Roma è in programma per le ore 18,45 di oggi, 12 marzo 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Bologna Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Bologna-Roma

Bologna-Roma Dove: Stadio Dall’Ara, Bologna

Stadio Dall’Ara, Bologna Data: giovedì 12 marzo 2026

giovedì 12 marzo 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.