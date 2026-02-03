Bologna Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Bologna Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

BOLOGNA MILAN STREAMING TV – Oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20,45 Bologna e Milan scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, martedì 3 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Bernardeschi, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri