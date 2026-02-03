Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Bologna Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Bologna Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

BOLOGNA MILAN STREAMING TV – Oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20,45 Bologna e Milan scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, martedì 3 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Bernardeschi, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Udinese Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cremonese Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Udinese Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cremonese Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Sorteggi playoff di Champions League: tutti gli accoppiamenti
Sport / Sorteggi playoff Champions League streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio di Inter, Juventus e Atalanta
Sport / Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Australian Open 2026
Sport / Panathinaikos Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League
Sport / Napoli Chelsea streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Borussia Dortmund Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Ricerca