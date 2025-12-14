Bologna Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Bologna Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

BOLOGNA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 20,45 Bologna e Juventus scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 14 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti