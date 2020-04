Boca Juniors, la fidanzata di Villa denuncia violenze: “Mi maltratta, sono terrorizzata”

Finisce nella bufera Sebastian Villa, attaccante del Boca Juniors, dopo le immagini diffuse sui social dalla sua fidanzata, Daniela Cortés, che denuncia un possibile caso di violenza domestica. Negli scatti pubblicati su Instagram, infatti, la ragazza appare con le labbra insanguinate, lividi sul volto e ferite alle braccia.

Daniela ha denunciato pubblicamente il suo compagno, accusandolo di “violenze, maltrattamenti e ripetute minacce“, tanto da aver temuto per la sua stessa vita. “Purtroppo oggi devo farlo – ha scritto la giovane su Instagram – perché non ce la faccio più. Sono stati due anni in cui abbiamo vissuto insieme sofferenze e perdono, aspettando un cambiamento da parte sua che non è mai arrivato.

Ci sono minacce, dice che danneggerà la mia vita e quella della mia famiglia chiamando persone cattive che lavorano nella mia città così che mi disperi vedendo i miei cari in pericolo. Faccio questo per paura perché quest’uomo che sembra maturo davanti alla stampa o in tv in realtà è un maltrattatore fisico e psicologico e ci sono molti testimoni. Non capisco come un ‘professionista’ sia capace di fare tanti danni e che, a causa delle cattive amicizie, mi minacci e mi umili.

Sento un grande dolore a stare in un paese che non conosco e dove sono sola senza la mia famiglia, senza poter scappare. Questo è il vero Sebastian Villa, che maltratta le donne, perché non sono stata l’unica. Ho solo chiesto a lui e ai suoi agenti un aiuto per tornare nel mio paese, per stare con la mia famiglia e mia figlia, l’unica cosa di cui ho bisogno al momento. Non ho altra scelta per il benessere della mia famiglia, perché è capace di qualsiasi cosa. Non sanno che tipo di uomo sia”, ha denunciato Daniela Cortés,

Il calciatore colombiano del Boca Juniors ha risposto pubblicando un breve video, sempre su Instagram: “Non capisco le ragioni di questo sfogo, né quale sia l’obiettivo. In questi giorni non mi trovo a casa mia. Ho una madre, delle sorelle, cugine, nipoti e non farei mai nulla del genere a una donna. Sarà tutto chiarito nelle sedi opportune”.

