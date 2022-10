Berardi, multa di 3mila euro per la tentata aggressione al tifoso del Modena

Lo scorso 8 agosto l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi aveva tentato di aggredire un tifoso nel parcheggio dello stadio Braglia di Modena: il sostenitore si era rivolto al neroverde insultando lui e la sua famiglia al termine di una partita valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Oggi in seguito a un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti per Berardi è arrivata una multa di 3mila euro da devolvere all’associazione ‘Polivalente San Vito A.S.D.R.C E. T.S.’.

L’aggressione non si era consumata esclusivamente grazie all’intervento di un tesserato del Modena e di alcuni addetti alla sicurezza. Per i giudici il calciatore ha infranto l’art.4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva. Immediatamente dopo la diffusione del video che ritraeva l’attaccante cercare di inseguire il tifoso, la Procura della Figc aveva aperto un procedimento “per il comportamento violento tenuto ai danni di un tifoso nei pressi dello stadio Braglia dopo la partita Modena-Sassuolo”.

Sul suo profilo Instagram il calciatore si era subito rammaricato per l’accaduto: “Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dello stadio dopo la partita contro il Modena. Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani e i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio, fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria”. Non è bastato ad evitargli la multa.