“Ho subito tre interventi chirurgici”: Bebe Vio rompe il silenzio sulla sua assenza

Subito dopo i Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, culminati con la conquista di due medaglie, una d’oro nel fioretto individuale e una d’argento nella prova a squadre, dell’attività sportiva di Bebe Vio si erano quasi perse le tracce.

Un’assenza causata da alcuni interventi chirurgici a cui si era sottoposta la campionessa di scherma, ma anche dovuta agli esami universitari che aveva dovuto affrontare. “Sono qua e sono viva, so di essere sparita per un po’ – racconta Bebe – Posso dire che ho affrontato un periodo bello tosto, ma anche importante e che ora pian piano sto tornando alla normalità. Subito dopo il periodo natalizio ho ripreso con le lezioni tecniche di scherma e sono molto felice di averlo potuto fare”.

Le Olimpiadi di Tokyo sono state una sorta di spartiacque, dopo il quale Bebe si è dovuta per forza di cose fermare per rimettere insieme i cocci: “Ho subito tre interventi – racconta ai tifosi – uno alla spalla, uno al gomito è uno alle anche. Ci vorranno ancora un po’ di pazienza e del tempo, il mio obiettivo sono le Paralimpiadi di Parigi del 2024 ma ho ancora delle cose da sistemare. Volevo solo dirvi che ci sono e sono carica”.

Nel mirino c’è la prima gara del 2023 a Pisa (marzo), una tappa a cui Vio non vuole mancare per nessun motivo. È proprio per questo che si sta preparando senza sosta e senza fermarsi mai: “Sono andata a Milano – racconta – dal dottor Riccardo Accetta che mi aveva messo a posto prima di partire per Tokyo e sono veramente felice di comunicarvi che ho avuto l’ok per tornare a gareggiare e a fare quello che so fare. In questo momento ho bisogno del vostro aiuto e di tanto tifo. Mi siete stati sempre vicini e spero lo siate ancora anche nei prossimi tempi. Ricevo tanti messaggi di incitamento e voglio dirvi che siete importanti per me”.