Barcolana 2020 streaming e diretta tv: dove vederla live

AGGIORNAMENTO: A causa delle condizioni meteo marine presenti nel Golfo di Trieste, il Comitato di regata, sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto e sentita la Società organizzatrice, valutate l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile e le previsioni meteo diramate dall’Osmer per la giornata di oggi, ha deciso di annullare la Coppa D’Autunno – Barcolana 52 presented by Generali.

BARCOLANA 2020 STREAMING TV – Oggi, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 10 parte la Barcolana 2020, la più affollata regata internazionale del mondo organizzata nel Golfo di Trieste dal Circolo Velico di Barcola e Grignano. Ma dove sarà possibile vedere la regata della Barcolana 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

A raccontare la Barcolana 2020 sarà la Rai. La tv di Stato sarà a Trieste per tutto il periodo della manifestazione, con Rai Sport che trasmetterà la regata conclusiva domenica 11 ottobre 2020. Giulio Guazzini, insieme ai colleghi della Tgr, condurrà la diretta della gara in onda su Rai Sport SD (in simulcast su Rai3 dalle ore 10 alle ore 11,10). La sede Rai Friuli Venezia Giulia, dall’area dedicata in Piazza Unità d’Italia, proporrà temi legati alla Barcolana fin da venerdì 9 ottobre con programmi radiofonici in lingua italiana e slovena.

Barcolana 2020 in live streaming

La regata non andrà in onda solo in tv, ma anche in live streaming. Sarà possibile seguire la Barcolana 2020 infatti anche tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Percorso

Qual è il percorso della Barcolana (numero 52)? Il percorso è stato confermato rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La partenza è fissata alle ore 10,30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.

Quali sono gli iscritti alla Barcolana 2020? Qui l’elenco compelto

