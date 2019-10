Niente Barcellona-Real Madrid. Il primo Classico del 2019-2020 non si giocherà, come da programma fino ad oggi, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 13. La partita è stata infatti rinviata dalla Lega calcio spagnola a data da destinarsi (lunedì la decisione) per questioni di ordine pubblico, viste le proteste in corso in Catalogna per la sentenza di condanna dei leader politici che si schierarono per l’indipendenza della regione.

Barcellona e Real Madrid ora hanno tempo fino a lunedì alle ore 10 per concordare la nuova data. Se non riusciranno a mettersi d’accordo, la decisione finale sarà presa dalla Commissione di Competizione.

Possibili date

Le date che si stanno valutando sono tre: mercoledì 18 dicembre 2019, data che coincide però con un turno di Copa del Rey. In alternativa, mercoledì 4 dicembre 2019, o sabato 7 dicembre 2019 con spostamento delle partite di Barcellona e Real Madrid di quel weekend a mercoledì 4.

