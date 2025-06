Lutto nel mondo del volley: è morta Barbara Siciliano, ex giocatrice della Nazionale: aveva 52 anni

Il mondo del volley è sotto shock: è morta all’età di 52 anni a causa di un malore improvviso l’ex giocatrice Barbara Siciliano. La pallavolista è deceduta a Lavagna, in provincia di Genova, dove si trovava insieme al marito per una breve vacanza. Secondo quanto ricostruito, la donna ha accusato un malore improvviso di natura cardiaca. L’ex giocatrice si è sentita male lo scorso sabato, mentre si trovava in spiaggia a Varazze, e ieri ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nata a Sanremo, l’ex pallavolista si era trasferita da tempo a Milano e allenava nelle giovanili della Pro Patria, club dove giocano le sue figlie Viola e Bea.

Nel corso della sua carriera, che ha concluso nel 2010, ha giocato con l’Anthesis Modena dal 1990 al 1995, Altamura nel 1995/96, Rubiera dal 1996 al 1998, Bergamo nel 1998/99, Modena nel 1999/00, Reggio Emilia nel 2000/01 e poi Chieri fino al 2004. Con la maglia della nazionale italiana ha giocato i Mondiali del 1994 collezionando in totale 39 presenze. “Il Presidente federale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la Fipav si uniscono al dolore della famiglia di Barbara Siciliano per la sua prematura scomparsa – si legge in un comunicato della Federazione Italiana Pallavolo – Soltanto lo scorso marzo Barbara Siciliano è stata una delle tante giocatrici presenti alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino della formazione rossoblù, impegnata nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà”.