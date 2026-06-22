Argentina Austria streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

ARGENTINA AUSTRIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 19 (orario italiano) Argentina e Austria scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Argentina Austria in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Argentina e Austria sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 19 (orario italiano) di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Argentina Austria streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Argentina Austria sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Argentina e Austria, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Argentina (4-3-3): Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Martínez, Álvarez.

Austria (4-2-3-1): Pentz, Posch, Danso, Alaba, Wöber, Seiwald, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Wimmer, Arnautovic.