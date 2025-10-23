Annunciata la partnership tra Lilly e Milano Cortina 2026: l’azienda diventa sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 

Siglato l’accordo tra il Comitato Organizzatore dei Giochi e Lilly per promuovere, attraverso lo sport, la cultura della salute e del benessere

Lilly sostiene i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Sponsor ufficiale. L’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, annunciato oggi, punta a valorizzare lo sport come paradigma di impegno e resilienza, con una visione che guarda oltre il traguardo, per promuovere una cultura di benessere e salute nell’ambito delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

La Fondazione Milano Cortina 2026 e Lilly uniscono quindi le forze per valorizzare una visione comune: ispirare progresso, celebrare il potenziale umano e contribuire a un mondo più sano, inclusivo e sostenibile.

In qualità di Sponsor ufficiale, Lilly porta la propria esperienza e competenza in ricerca e sviluppo e, allo stesso tempo, continua a stimolare il dialogo sui temi della salute e sulle barriere sistemiche che, al di là del controllo individuale, possono ostacolare il diritto a una vita sana.

In concomitanza con l’evento, la company realizzerà iniziative volte a sensibilizzare cittadini, comunità e giovani generazioni sull’importanza della prevenzione e dell’intervento precoce nelle malattie croniche.

Numerosi, infatti, sono gli studi che confermano come anche attività fisiche minime abbiano impatti significativi: aumentare l’attività fisica può aggiungere fino a 11 anni di vita e camminare, anche solo un’ora al giorno, può estendere la longevità e ridurre fortemente il rischio di morte prematura.

Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, ha dichiarato: “La partnership con Lilly rappresenta per noi un valore fondamentale. Il nostro obiettivo è ispirare le nuove generazioni a condurre uno stile di vita più sano. Lilly incarna in modo concreto i principi di ricerca e salute, elementi essenziali per il benessere della società. L’unità d’intenti tra Lilly e Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta la massima espressione della nostra visione. Siamo convinti che promuovere stili di vita più salutari sia una delle eredità più importanti che possiamo lasciare al Paese dopo i Giochi.”

«Lilly e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 condividono la visione comune di un futuro inclusivo e sostenibile, nello sport e per le persone, quando si parla di salute – afferma Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly – Il nostro obiettivo è promuovere una cultura del benessere, perché crediamo che la salute nasca dall’impegno quotidiano, dall’inclusione e dalla collaborazione tra persone, comunità e istituzioni. Come “medicine company” che da quasi 150 anni trasforma la scienza in cura, vogliamo lasciare un’eredità che vada oltre i

Giochi: un futuro in cui ognuno abbia la possibilità di vivere al massimo il proprio potenziale di salute e di vita. Inoltre, senza salute e resilienza non ci sono prestazioni. In ogni Olimpiade, gli atleti raggiungono nuovi traguardi che un tempo sembravano irraggiungibili, se non addirittura impossibili. E proprio come gli atleti, anche noi non smettiamo mai di superare i nostri limiti. Insieme possiamo trasformare l’impatto di questa perseveranza condivisa in un cambiamento significativo per tutte le comunità che seguono le Olimpiadi».