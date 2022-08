Anche a Spalletti dispiace per Francesco e Ilary: “Non me l’aspettavo”

In queste settimane Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro dell’attenzione mediatica per la separazione annunciata lo scorso luglio. Anche Luciano Spalletti ha commentato la fine del matrimonio tra i due durante un’intervista con il Corriere della Sera: “Non me l’aspettavo e mi dispiace veramente. La famiglia è importante nella vita di ogni uomo, la sua mi è sempre apparsa solida. Una base importante per Francesco e Ilary”, ha detto l’ex tecnico giallorosso che ha aggiunto: “Ma la vita riserva anche questo, è un peccato”.

Ilary Blasi in passato aveva definito Spalletti – che ora allena il Napoli – un “piccolo uomo”. L’ex allenatore della Roma non avrebbe saputo guidare Francesco Totti “in un percorso umano”. “Le persone le giudico anche da questo. Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento umano e per questo dico che è stato un uomo piccolo”, aveva detto.