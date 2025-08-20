Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

L’appello degli allenatori italiani alla Figc: “Sospendere Israele dalle competizioni”

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Un’azione non solo simbolica, ma necessaria, che risponde a un imperativo morale"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’Aiac, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, ha indirizzato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, una lettera-appello per chiedere di fare pressioni su Fifa e Uefa per escludere le squadre israeliane dalle competizioni. La lettera è firmata dal presidente Renzo Ulivieri, e riporta il parere unanime del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aiac. “Un’azione non solo simbolica, una scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale” si legge nella lettera, pubblicata sul sito dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. La richiesta dell’Aiac arriva a poche settimane dalla doppia sfida dell’Italia contro Israele, valida per le qualificazioni al mondiale di calcio, in programma l’8 settembre e il 15 ottobre.

La lettera-appello dell’Aiac

Una partita di calcio, preceduta dagli inni nazionali, può essere considerata solo una partita di calcio? Quel che sta accadendo nella striscia di Gaza, con riflessi pesanti in Cisgiordania e Libano, può essere semplicemente annoverato come uno dei 56 conflitti attivi nel mondo, che dovrebbero avere stessa attenzione e uguale reazione? Il massacro terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, con oltre un migliaio di vittime innocenti israeliane più la presa di 250 ostaggi, può giustificare la feroce rappresaglia genocida di Israele, che ha fatto decine di migliaia di morti civili palestinesi, fino ad annunciarne la deportazione? Sono tutte domande che l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio si è posta e che pone adesso alle altre componenti federali e alla Figc tutta, anche in vista dei prossimi incontri che vedranno la Nazionale italiana, l’8 settembre e il 15 ottobre, opposta a quella israeliana.

L’enormità degli accadimenti che si stanno susseguendo in quei territori martoriati impone una presa di coscienza da parte di ognuno e anche, a nostro avviso, una azione concreta, commisurata al dramma in atto. Non è più tempo di moral suasion nei confronti del Governo Netanyahu, palesemente sordo agli appelli che gli vengono rivolti da più parti, comprese partecipate manifestazioni di piazza e voci importanti del suo stesso popolo. A conferma che le critiche e le contestazioni oggettive non strizzano l’occhio ai terroristi di Hamas (una parte non secondaria del problema), e soprattutto non nascondono pulsioni antisemite irrisolte. Lo diciamo con forza: davanti all’Olocausto siamo per sempre tutti ebrei e nessuno vuol togliere il segnalibro della memoria. Ma la Storia non si è fermata a quell’orrore e ci interroga oggi, senza sconti per nessuna nazione. Senza dimenticare che l’occhio per occhio biblico resta una formula affidata da Dio a Mosé perché la reazione a un male subìto non sia sproporzionata. Vale per ogni singolo, vale a maggior ragione per uno Stato democratico.

Il comma 5 dell’art.2 dello Statuto federale recita: “La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”.  Il Consiglio Direttivo dell’Aiac unanimemente, crede dunque che davanti alle stragi quotidiane, che hanno riguardato anche centinaia di morti tra dirigenti, tecnici e atleti, compreso la stella del calcio palestinese Suleiman al-Obeid, sia legittimo, necessario, anzi, doveroso, porre al centro del dibattito federale la richiesta, da proporre a Uefa e Fifa, dell’esclusione temporanea di Israele dalle competizioni sportive. Perché il dolore del passato non può oscurare coscienza e umanità alcuna.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Serie A: sarà ancora Napoli vs Inter per lo Scudetto?
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa
Sport / Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2025: orari e info
Ti potrebbe interessare
Sport / Serie A: sarà ancora Napoli vs Inter per lo Scudetto?
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa
Sport / Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2025: orari e info
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: il regolamento della Carriera
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, biglietti: quanto costano e dove acquistarli
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: il programma della giornata, gli orari
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni
Sport / A che ora inizia il Palio di Siena del 16 agosto 2025: l’orario della Carriera su La7
Ricerca