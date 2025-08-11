Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

La morte del “Pelè della Palestina” indigna il mondo del calcio: Salah e Cantona contro Uefa e Israele

Immagine di copertina

Il calciatore palestinese Suleiman Obeid è stato ucciso dall’esercito israeliano mentre aspettava di ricevere gli aiuti umanitari  nel sud della Striscia di Gaza

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Suleiman Obeid, uno dei calciatori più forti della storia della Nazionale palestinese, di cui è stato anche capitano, nei giorni scorsi è stato ucciso dall’esercito israeliano mentre era in fila per gli aiuti umanitari nel sud della Striscia di Gaza. Soprannominato il “Pelè palestinese”, Obeid, 41 anni e padre di cinque figli, nel corso della sua carriera da attaccante aveva segnato oltre 100 gol vincendo diverse volte il titolo di capocannoniere del campionato. Il calciatore palestinese è stato ricordato anche dall’Uefa, il massimo organismo calcistico europeo, con un tweet piuttosto asciutto che ha destato non poche polemiche. Nel post, infatti, Obeid viene ricordato come colui  che “ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più duri”.

Un messaggio che non è piaciuto a Mohamed Salah, calciatore egiziano e stella del Liverpool, che si è scagliato proprio contro l’Uefa  scrivendo sempre sui social: “Potreste dirci come, dove e perché è morto?”. Nei giorni scorsi, invece, l’ex giocatore del Manchester United, Éric Cantona, aveva espresso tutta la sua indignazione per la morte di Obeid affermando: “Per quanto ancora lasceremo che continui questo genocidio? Palestina libera!”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Eric Cantona (@ericcantona)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Ok al piano di Netanyahu: Israele occuperà Gaza City. L’Onu: “Si fermi immediatamente”
Esteri / Reportage TPI – Così Zohran Mamdani vuole trasformare New York City
Esteri / L’accordo sui dazi tra Usa e Ue visto da Pechino
Ti potrebbe interessare
Esteri / Ok al piano di Netanyahu: Israele occuperà Gaza City. L’Onu: “Si fermi immediatamente”
Esteri / Reportage TPI – Così Zohran Mamdani vuole trasformare New York City
Esteri / L’accordo sui dazi tra Usa e Ue visto da Pechino
Esteri / Singapore: benvenuti nella Città-Giardino dell’Asia
Esteri / Netanyahu: “Occuperemo tutta Gaza ma non la annetteremo”
Esteri / La corsa al tesoro di Damasco: ecco chi e come (Italia compresa) vuole spartirsi la ricostruzione in Siria
Esteri / Scattano i dazi per decine di Paesi, Trump: “Miliardi di dollari in arrivo negli Usa”
Esteri / Trump torna a minacciare l’Ue: “Dazi al 35% se non investite negli Usa”
Esteri / Israele, 600 ex funzionari militari scrivono a Trump: “Hamas non è più una minaccia, Netanyahu si fermi”
Esteri / Netanyahu ha deciso: “Scatta l’occupazione totale di Gaza”. Ma i generali sono contrari
Ricerca